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Dolarda son durum

ABD - Türkiye ilişkilerinde gerilim endişeleriyle haftaya 8.48 seviyesinden sert yükselişle başlayan dolar/TL, daha sonra yönünü aşağı çevirdi.

Dolar kuru hafta başında ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle 8.50'yi test ederken ay sonunda kurumlar ve bireylerin satışları sonrası 8.17'ye kadar indi ancak kalıcı olamadı. ABD 10 yıllıklarının son 1 aydaki en sert yükselişi kaydederek 1.62'ye yükselmesiyle gelişen ülke paraları dolar karşısında baskı altında, dolar/TL ise 28 Nisan sabahı 8.24 seviyesinde. Fed sonrası ise 8.20 bandında.

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