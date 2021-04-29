Dolarda son durum

Dolar kuru hafta başında ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle 8.50'yi test ederken ay sonunda kurumlar ve bireylerin satışları sonrası 8.17'ye kadar indi ancak kalıcı olamadı. ABD 10 yıllıklarının son 1 aydaki en sert yükselişi kaydederek 1.62'ye yükselmesiyle gelişen ülke paraları dolar karşısında baskı altında, dolar/TL ise 28 Nisan sabahı 8.24 seviyesinde. Fed sonrası ise 8.20 bandında.