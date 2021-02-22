Dolarda hareketlilik!

Geçen hafta en düşük 6,8977, en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybederek cuma gününü 6,9763'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 7,00'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, 8,48'den, sterlin/TL ise 9,80'den satılıyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.