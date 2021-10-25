Dolarda haftanın ilk rakamları
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL haftanın ilk günü sabah saatlerinde 9,75'in altında, euro/TL ise 11,35 civarında işlem görüyor.
Haftanın ilk günü Kabine toplantısının yanı sıra kapasite kullanım oranı yurt içinde takip edilecek önemli gündem maddeleri olacak. Yurt dışında Almanya'dan gelecen Ifo verileri izlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti.
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