Dışişleri'nde AB ile siyasi istişare toplantısı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora başkanlığındaki siyasi istişareler bugün gerçekleştirildi
Yapılan istişarelerde ortak gündemde bulunan bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
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