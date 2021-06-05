Dışişleri'nde AB ile siyasi istişare toplantısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora başkanlığındaki siyasi istişareler bugün gerçekleştirildi

Yapılan istişarelerde ortak gündemde bulunan bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.