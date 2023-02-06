Prof. Dr. Naci Görür: "Depremden sonra barajlara dikkat!"

Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin baraj uyarısında bulundu. Görür, " Bu depremden sonra Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz." dedi.

Prof. Dr Naci Görür'ün açıklamaları şu şekilde;

Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş'ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin.

Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telefonlara sarılmayın, interneti tercih edin.

İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı.