Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, 76 kişi hayatını kaybederken 440 kişi ise yaralı durumda.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Adıyaman

Adıyaman kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı"

Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "Şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı."

Adana

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dördüncü seviye deprem alarmı verdik. Dördüncü seviye uluslararası destek istenilen bir alarm” dedi.