Demba Ba'dan ırkçı hakeme ders gibi sözler

Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalı sırasında Demba Ba'nın sözleri de dikkatleri çekti.

DEMBA BA'DAN DERS GİBİ SÖZLER

Pierre Webo'nun yedek kulübesinde kırmızı kart görmesinin ardından Demba Ba Coltrenu'ya, "Kimseye "Bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Niye 'Bu adam' diyecekken, 'Bu siyah adam' diyorsun" sözleri duyuldu.

Demba Ba’dan tarihe geçecek sözler:



🔹Bir beyazdan bahsederken “bu adam” diyorsun, “bu beyaz adam”değil. Peki neden siyah birinden bahsederken “bu siyah adam” demek zorundasın?"#Notoracism #respect #PSGIBFK



pic.twitter.com/U6sOrYDOL3 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 8, 2020

Teknik direktör Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın?" sözüyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmiş ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.