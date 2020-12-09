Demba Ba'dan ırkçı hakeme ders gibi sözler
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahadan çıktı. Bu esnada Demba Ba'nın hakeme "Kimseye "Bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Niye 'Bu adam' diyecekken, 'Bu siyah adam' diyorsun" sözleri duyuldu.
Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalı sırasında Demba Ba'nın sözleri de dikkatleri çekti.
DEMBA BA'DAN DERS GİBİ SÖZLER
Pierre Webo'nun yedek kulübesinde kırmızı kart görmesinin ardından Demba Ba Coltrenu'ya, "Kimseye "Bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Niye 'Bu adam' diyecekken, 'Bu siyah adam' diyorsun" sözleri duyuldu.
Demba Ba’dan tarihe geçecek sözler:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 8, 2020
🔹Bir beyazdan bahsederken “bu adam” diyorsun, “bu beyaz adam”değil. Peki neden siyah birinden bahsederken “bu siyah adam” demek zorundasın?"#Notoracism #respect #PSGIBFK
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Teknik direktör Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın?" sözüyle tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmiş ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.
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