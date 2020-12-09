Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi

Webo olaylar sonrası yaptığı paylaşımda, "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" ifadelerini kullandı. Uzun süre devam edilemeyen mücadele ertelendi.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Medipol Başakşehir "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı" açıklamasını yaptı.

Maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya "ırkçı söylemde bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösteren Medipol Başakşehir sahadan çekilip soyunma odasına gitti.

Başakşehir sahaya çıkmadı maç ertelendi

Yaşanan olayların ardından Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan yapılan toplantılar neticesinde karşılaşmanın yarın(Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Kulüpten açıklama yapıldı

Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.'' ifadelerini kullandı.

ℹ Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız. #NoToRacism — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

'Negro dedi'

Paris Saint Gernmain-Başakşehir maçında 4. hakem, Başakşehirli futbolcu Pierre Webo'ya "negro" ifadesiyle ırkçı hakarette bulundu.

Pierre Webo: Ben sadece insanım

Irkçı hakarete maruz kalan Webo ve takım arkadaşları sahayı terk ederek hakeme tepki gösterdi. Sahayı terk eden Webo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Webo yaptığı paylaşımda, "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" ifadelerini kullandı.

Demba Ba tepki gösterdi

Olay esnasında Başakşehirli futbolcu Demba Ba, "Asla 'bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" şeklinde hakeme tepki gösterdi.

Özrü kabahatinden büyük!

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dedi.

'Buna kayıtsız kalamayız'

Göksel Gümüşdağ: "Biz buna duyarsız kalamayız. 4. hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız. Biz Başakşehir olarak buna kayıtsız kalamayız. 4. hakem devam etmezse maça çıkacağız. Herkesin önünde 4. hakem "Negro" dedi!. Biz gereken tepkimizi koyduk. 4. hakem varsa biz yokuz dedik! Bunun üzerine dördüncü hakemi dışarı alma kararı aldılar."

Erdoğan'dan Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan:

"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den paylaşımı

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı.

(PSG-Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılık yapan Rumen 4. hakem Sebastian Colţescu)