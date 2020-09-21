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Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başkan Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusuBaşkan Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusuGündem

 AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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