AjansHaber.com.tr Gündem Başkan Erdoğan'dan suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunan gazetenin rezalet manşetine suç duyurusu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ağır küfürlerle hedef alan bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.

Başkan Erdoğan'ın görselinin yer aldığı kapağa, 'S... Git Erdoğan' şeklinde alçak ifadeler yazılmıştı. Haberin içinde de ağır hakaretlerin barındığı ifadeler yer almıştı.

Sık sık Türkiye karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Dimokratia isimli gazetenin çirkin manşeti sonrası Türkiye'den tepki yağmıştı. Yüz binlerce vatandaş, onlarca siyasi gazetenin alçak manşetine ağır ifadeler ile eleştiride bulunmuştu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Maersk, Türkiye seferlerini artırıyor
CHP'li Didim Belediyesinde kirli ilişkiler yumağı!
Kendisini 'ölü' gösteren Youtuber yakalandı
Sağlıklı yaşam bilgilendirilmesi yapılacak
Teröristler SİHA'lara sigara içerken yakalandı
Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler!
Kadınlara hakaret eden Şişli'nin sicili kabarık