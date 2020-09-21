Başkan Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ağır küfürlerle hedef alan bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.

Başkan Erdoğan'ın görselinin yer aldığı kapağa, 'S... Git Erdoğan' şeklinde alçak ifadeler yazılmıştı. Haberin içinde de ağır hakaretlerin barındığı ifadeler yer almıştı.

Sık sık Türkiye karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Dimokratia isimli gazetenin çirkin manşeti sonrası Türkiye'den tepki yağmıştı. Yüz binlerce vatandaş, onlarca siyasi gazetenin alçak manşetine ağır ifadeler ile eleştiride bulunmuştu.