Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistinli çocuklara mesaj

Erdoğan mektubunda;

İstikbalimizin mimarı sevgili evladım;

Sokaklarından bal ve gül akan Filistin zor günler yaşıyor.

İşgalin, yıkımın, bombaların altında çocuk olmanın güçlüğünü biliyoruz.

Türk Milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başındayız.

Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vaz geçme!

Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz.

Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek.

Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön.

Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın!

Sevgiyle gözlerinden öpüyorum.*

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı"

İfadelerini kullandı.

Metin Arapça olarak da paylaşıldı.

ولدي العزيز، باني مستقبلنا؛

فلسطين التي تتدفق من شوارعها العسل والورد، تعيش أياما صعبة

ندرك مدى صعوبة أن تكون طفلا تحت الاحتلال والدمار والقنابل

نحن كشعب تركيا لسنا بعيدين عنك بل بجانبك مباشرة

من فضلك، لا تتوقف عن اللعب والحلم والكفاح من أجل أحلامك!

مهما يكن ظلام الاضطهاد دامسا فإنه لا يستطيع مقاومة نور الفجر

الأيام التي ستجري فيها في الشوارع بحرية وتنظر فيها إلى السماء دون خوف ستأتي بلا شك

بُني، اليوم الذي يشرق هو أمل، أدر وجهك نحو الشمس

أنت في أذهاننا وفي قلوبنا وفي أدعيتنا!

أقبل عينيك مع المحبة

الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان