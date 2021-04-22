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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatı dolayısıyla Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat Itno'ya taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat Itno ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Merhum Itno'nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

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