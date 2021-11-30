Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT 1'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair de açıklamalar yapan Erdoğan "Zengini zengin yapan model faizciliktir, şu anda bir spekülasyon yapılıyor, spekülasyonu da biz önleriz " dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ekonomi 3. çeyrekte de büyüdü. Faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümeyi sağlayacağız.

- Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz .

- Yıl sonu büyüme beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir.

- Üretim yatırımını destekleyeceğiz. 11 bin firmamızın krediden faydalanmasını sağlayacağız. Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.

- İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar krediye erişim sağlıyoruz.

- Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız.

- Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz.

- Başbakan olarak talimatı verdim ve 6 sıfırı attık. Sonra onunla övünmeye başladılar. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bir bakanımsın sen karar mercii değilsin ki.

- İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru.

- Milli Güvenlik Kurulu'nda bunları görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. Bay Kemal siyaseti bilmiyor. Sen bağımsız olmayan bir Merkez Bankası'ndan randevu talep ettiğinde Erdoğan bunu engelledi mi?

- Muhalefetin itirazları bizim doğru yolda olduğumuzun teyidi.

- Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil.

- Stokçuluğun cezasının artması gerekiyor. Stokçuluk aslında bizim dinimizde de yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır. Fahiş fiyatlarla mücadelede ilgili bakanlıklarımızla görüştük. Denetim yetmez. Yasal düzenlemeye gitmek gerekiyor.

- Antalya hiç olmadığı kadar Rus turist çekiyor. Rusya ile dayanışmamız bu şekilde turist akını da sağlıyor. Cari fazlası vermeye başladık. İnşallah önümüzdeki sene yıllık bazda da cari fazlaya geçeceğimiz anlaşılıyor ve buna da inanıyorum.

- Biz göreve geldiğimizde vatandaşın eline geçen asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bunu 2 bin 825 liraya biz çıkardık.

- Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız.

- Emekliler her zaman için bizim önceliğimiz içinde yer aldı. Onlara da önemli iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama mecburiyeti vardı. Vergi iadesi yerine, emekli aylıklarına yüzde 4-5 ilave yaptık.

- Bizim ülkemiz Avrupa ile mukayese edilemeyecek kadar ucuz. Biz hanelere doğal gazı 4'te 1, elektriği ise yarı fiyatına veriyoruz. Bu kadar açık ve net. Ama sen ne dersen de buna inanmak istemiyorlar. Rakamlar ortada.

- Tüm dünyada enflasyon yükseldi. G20 ülkelerinde baktığımızda 7,4 olarak Türkiye'nin büyüme oranı gözüküyor. İngiltere, ABD, Rusya ve Çin'e baktığımızda hepsinden iyi ayrışmış durumdayız.

- Biz iktidara geldiğimizde kiralama yöntemi ile çalışma yapıyorduk. Diyorduk ki bulursanız, yüzde 50 yüzde 50 paylaşırız. Daha sonra kendimiz bu adımı attık. Aldığımız gemilerin sayısı 5'e çıktı. Şimdi 6'ıncı gemimize kavuştuk.

- CHP arkasında o kadar çok mağdur bıraktı ki, onlarla helalleşmesi bu dünyada bitmez.