Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Başkan Erdoğan:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 4, 2021
"Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. " pic.twitter.com/Y305bGGDRO
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