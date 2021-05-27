Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 yeni kuyuda petrol keşfettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Son 1 ayda 3 yeni kuyuda yeni petrol keşfettik." dedi.

"BİR AYDA 3 YENİ KUYUDAN PETROL KEŞFETTİK"

Karadeniz'de yapılan keşiflerle ilgili bilgi veren Erdoğan, "Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanındaki çalışmalardan da sonuç almaya başladık. Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da 2, Kırklareli'ndeki kuyularda 6 bin 800 varil ilave sağladık. 61 bin varilin üzerine çıktı. Doğalgazın vatandaşlarımıza hizmetine sunumu için şebeke genişletme çalışmaları sürüyor." dedi.