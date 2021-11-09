Çöken binada tadilat: İş yeri sahibi gözaltına alındı

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50’de çöktü.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D’nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. H.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.