Malatya'da bina çöktü, yaralılar var

Malatya'da bina çöktü. Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı

Binanın çökmeden önceki hali