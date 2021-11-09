Malatya'da bina çöktü, yaralılar var
Malatya'da bina çöktü. Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.
Malatya'da bina çöktü. Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Enkaz altından 8 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında başka kimsenin olup olmadığı
Binanın çökmeden önceki hali
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