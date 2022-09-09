CHP’nin gizli HDP planını Ajans Haber ortaya çıkardı!

Bu haftaki yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yürütülen pazarlıkları yazan Ergel, HDP’nin hangi şartlarla destek vereceğinden, bu destek karşılığında istediklerine kadar tüm detayları aktardı.

Altılı Masada gerginlik yaratan “HDP’ye bakanlık verilmesi” konusunda yapılan değerlendirmelerin perde arkasını devlet yetkililerinden aldığı bilgiler çerçevesinde aktaran Ergel, böylece Kılıçdaroğlu’nun kendi partisinden bile gizli yürüttüğü HDP planını ifşa etti.

Adaylığını garantiye almak istiyor!

HDP ile ilişkilerin uzunca süredir CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından yürütüldüğünün vurgulandığı yazıda, gizlice yapılan bu temaslarda HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu desteklemek karşılığında İttifak protokolüne “Kürt Sorununun” çözüm sürecine ilişkin ifadelerin yer alması, Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması ve "HDP’ye bir bakanlık verilmesi” şartı koyduğuna değinildi.

Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in açıklamalarının, bir planın parçası olduğunun altının çizildiği yazıda Ergel ayrıca, bu 3 talebin nasıl değiştiği ve hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğunu da yazdı.

Çok konuşulacak CHP-HDP seçim pazarlıklarının detaylarının işlendiği köşe yazısında ayrıca bakanlık için adı geçen isimler ve formüller de yer aldı.

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