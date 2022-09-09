Derin pazarlıklar

Bu haftanın en çok konuşulan konusu “HDP’ye bakanlık verilmesi” oldu. Başta, bir söyleşide ortaya çıktığı düşünülen bu sözün arkasının oldukça dolu olduğunu düşündüm ve araştırdım.

Konu HDP olunca en iyi bilgi tabi ki devletin derinliklerinde bulunuyor. Meclis’te herkes CHP ile HDP’nin temasını bilir. Ancak 6’lı masa kurulduğundan beri bu temaslar oldukça gizli-kapaklı ve kıyıda-köşede yürütülüyor. Sebebi de o masada HDP’ye sıcak bakan sadece CHP’nin olması elbette.

Peki bugün 99. Yaşını kutlayan kurucu parti CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu HDP’ye yaklaştıran anketler mi oldu? Kılıçdaroğlu’nun tek amacı 100’ncü yılda Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilmek.

Devletin üst düzey yetkililerinin verdiği bilgiye göre CHP-HDP pazarlıkları ve süreç şöyle başladı; İlk olarak HDP’liler, “CHP’li Kürt milletvekillerinin kulağına gidebileceği şekilde” Ak Partili yetkililere mesaj gönderdi. Ak Partiye, “MHP’siz bir süreçte uzlaşabiliriz” mesajını gönderen HDP, böylece CHP’yi pazarlık için masaya çağırmış da oldu. Ancak Ak Partili yetkililer bu teklife sıcak bakmadı.

Kılıçdaroğlu, bu görüşmeler için “Sosyalist 10 Aralıkçıların lideri” Adıyamanlı ve Kürt olan Oğuz Kaan Salıcı’yı tercih etti. Nedeni de teşkilattan uzak olmasıydı. Uzun süredir yürütülen bu görüşmelerde HDP’liler, Kılıçdaroğlu’na destek için 3 şart ortaya koydular.

1-Masada ortaya konan protokole Kürt Sorununa ilişkin “Çözüm Sürecinin” yürütülmesiyle ilgili bir ifade konulacak.

2-Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş serbest kalacak.

3-HDP’ye bir bakanlık verilecek.

Devlet yetkilileri, bu pazarlıkların tamamını yakından takip etmiş. Şimdi bu pazarlıkları biraz açalım. Aylarca süren bu görüşmelerde ilk olarak birinci madde yumuşatıldı.

Yapılan görüşmelerde yumuşatılan 1’nci madde, daha sonra “etnik kimlik, inanç ve yaşam tercihleri konusunda” ucu açık bir ifadenin protokole konulması olarak değişti.

İkinci madde ise Öcalan’ın serbest kalması yerine, önce ev hapsi, daha sonra da yarı açık cezaevine dönüştürülerek tamamlanması şeklinde bir uzlaşma sağlandı.

Demirtaş’ın serbest kalması ise aynı şekilde kaldı.

Üçüncü maddede yer alan “bakanlık” konusuna gelince; ilk olarak HDP, kırmızı çizgi olarak nitelenen bakanlıklardan birini talep etmiş. Kabul görmeyince Adalet Bakanlığı’nı istemiş. CHP ise “CHP döneminde muhtemelen bölünecek olan”Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı önermiş. Daha sonra ki aşamada son olarak HDP, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nı talep etmiş ve uzlaşma bu bakanlık üzerinde sağlanmış.

HDP’nin bakanına ilişkin de bir pazarlık yürütülmüş. İlk olarak HDP, seçilecek kendi milletvekilinin bakan olması üzerinde diretmiş. Daha sonra CHP’den Kürt kökenli bir ismin kendi listelerinden seçilmesi ve bakan olmasını önermişler. CHP ise “parti içinde HDP’nin seçeceği bir Kürt ismin Bakan yapılması sonrasında HDP’ye çalışmasını” önermiş. Edindiğim bilgiye göre bu bakanlıklar için Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Veli Ağbaba ve Tekin Bingöl gibi önemli isimler gündeme gelmiş.

Kuruluşunun 99’uncu yılını kutlayan CHP’nin yürüttüğü bu gizli pazarlıkların detaylarını sadece 2-3 kişinin bilmesi ise oldukça ilginç.

Ancak daha da ilginci HDP’nin, şartlarına ilişkin Kılıçdaroğlu’ndan güvence istemesi olmuş.

HDP yazılı olarak kayda geçmesini istediği bu şartların kabul edilmesi halinde 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek. Ama kendi adaylarıyla milletvekili seçiminde 6 partili sol blokta yer alarak seçime katılacak.

Yani CHP-HDP arasında bir bölgesel milletvekili pazarlığı olmamış.

HDP’liler şartları kabul edilmezse, halen Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı hukuki olarak engel olmadığı gerekçesiyle (Kesinleşmiş herhangi bir cezası olmadığı için) aday göstereceklerini ifade etmişler.

Kılıçdaroğlu’nun ve Gürsel Tekin’in ifadelerinin tesadüfi olmadığının altını bu şekilde dolduran devlet yetkilileri, partide başta Faik Öztrak olmak üzere ulusalcıların HDP ilişkilerinden çok rahatsız olduğunu da söylediler.

Ben de sonuç olarak, 99’ncu yaşını kutlayan Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin derinliklerinde “seçim kazanmak için 99 film döndüğünü” ifade ederek sözlerimi noktalamak istiyorum.