CHP'den 17 milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor

Memleket Hareketi adı altında yeni bir parti kuracak olan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.

CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra bugün ilk somut adımı atarak yeni partisini kurmak için CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İnce, bugün yapmış olduğu istifa konuşmasında kendisinden önce CHP'den ayrılan 3 milletvekili için de açıklamada bulunurken CHP'den daha çok sayıda vekilin kendi partisine geçeceğinin imasında bulundu.

CHP'DEN İSTİFA EDEN 3 VEKİL İNCE'NİN PARTİSİNE KATILDI

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden CHP'li vekillerden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kuracağı partiye şimdiden katıldığını söyleyen İnce "CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 17 VEKİL İSTİFASI DAHA BEKLENİYOR

İnce'nin parti kurulunca "İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" açıklaması CHP'den 17 tane daha vekil istifasının geleceğinin habercisi oldu.

Bilindiği üzere bir partinin Meclis'te grup kurması için en az 20 vekilin bulunması gerekiyor.