Muharrem İnce'den istifa açıklaması

Yeni parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce basın açıklamasında bulunarak CHP'den gün içinde istifa edeceğini duyurdu. İnce basın açıklamasında parti ile yolunu ayırdığını resmen duyurarak çok sert CHP'ye çok sert eleştirilerde bulundu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz.

'CHP ARTIK BİR TABELADAN İBARET'

Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP’dir. CHP artık bir tabeladan ibaret.

'ABD'DEN DEMOKRASİ DİLENENLERLE YOLUMU AYIRIYORUM'

Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum.

'MAVİ VATAN'I KAVRAYAMANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM'

Bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

'YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ'

Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum.

'GÜN İÇİNDE İSTİFA EDECEĞİM'

Teknolojiyi kullanarak, az sonra e-Devlet üzerinden gün içinde istifa edeceğim. 42 yıllık emek var, gerekçesini yazılı olarak da açıklayacağım.

'İYİ PARTİ'DEN SONRA EN ÇOK VEKİLİ OLAN GRUP OLACAĞIZ'

CHP’den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız.