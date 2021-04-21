Cemil Ertem 128 milyar dolar yalanını çürüttü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'i hedef aldı. Ertem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar buhar oldu" yalanını madde madde çürüttü.

"IMF'Cİ FAİK'E ANLATIR GİBİ ANLATACAĞIM"

"Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında adımı da geçirerek '128 milyar' konusunu açmış." diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "IMF'ci Faik'e anlatır gibi anlatacağım böylece KK'da anlar diye düşünüyorum.128 milyar meselesi CHP'nin çaresizce yürüttüğü bildik dezenformasyon süreçlerinden birisidir." dedi.

"'BUHAR OLMUŞ' VEYA 'BİRİLERİNE SATILMIŞ REZERV'YOK"

"Buhar olmuş" veya "Birilerine" satılmış bir rezervin olmadığını belirten Ertem, "Bu meblağ iktisadi çevrimin içindedir. Türkiye, dalgalı kur rejimini enasyon hedeemesi ile birlikte uygulamaktadır. TL de konvertibl bir para birimidir. İlaveten Türkiye tam açık bir piyasa ekonomisi uygulayan bir ülkedir." dedi.

"MERKEZ BANKASI'NIN BİLANÇOSUNU ŞİRKET BİLANÇOSU GİBİ OKUYAMAZSINIZ"

"Tanım-model- gereği bu durumda merkez bankası faizi-piyasa koşulları ve hedefi

gereği-belirler ama kuru belirleyemez ve hedeeyemez. Yine model gereği merkez

bankası bilançosu ülkenin ödemeler dengesinin bir fonksiyonu olarak okunur ve

ortaya çıkar.

Siz merkez bankası bilançosunu herhangi şirket bilançosu gibi okuyamazsınız, bu

bağlamda merkez bankası bilançosunun pasifinde yer alan...

Rezervlerin aktif karşılığı, dalgalı kur rejimi gereği, aynı zamanda, ödemeler

dengesi bilançosunda da okunabilir. Yani rezerv kaybolmaz ülke bilançosunda yer

değiştirir.

Dalgalı kur rejiminde merkez bankaları kur hedeemez ama olağanüstü

dönemlerde kurdaki büyük dalgalanmaları ve spekülatif atakları önlemek için

piyasaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak müdahale ederler.

Merkez Bankası brüt rezervleri bunun için geçici bir süre kullanabilir. Döviz

penceresinden bu işlemleri doğrudan ya da piyasa yapıcı bankalar üzerinden

dolaylı olarak yapar.

Dalgalı kur rejiminde merkez bankasının piyasa yapıcı banka/bankalar üzerinden

döviz arzı yapması kurdaki oynaklığı önlemek içindir.

Bu işlem sonucunda döviz a) hane halkları b) işletmeler c) kamu tarafından talep

edilebilir. Peki bu arz ve talep sonucunda ne olur; olan şudur: merkez bankasının

arz ettiği döviz, DTH'lara, şirketlerin ve kamu iktisadi işletmelerin döviz açık

pozisyonuna -borç ödemeye- gider.

Yani belirsizlik dönemlerinde merkez bankasının döviz penceresinden ya da

piyasa yapıcı bankalar üzerinden döviz arzı a) kur spekülasyonunu önler, kur

ataklarının önüne geçerek piyasa belirsizliğini ortadan kaldırır.

b) belirsizlik döneminde hane halklarının, şirketlerin ve kamunun döviz açık

pozisyonunu azaltır ki bugün Türkiye, ekonominin bu üç ana oyuncusu açısından,

döviz borçlusu olarak dünyanın en rahat ülkesidir. Yapılan budur.