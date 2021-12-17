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Bütçe görüşmelerinde sona gelindi, bugün kapanış oturumu var.

Meclis'teki 2,5 aydır süren devam eden bütçe görüşmelerinde sona gelindi. 11 gün aralıksız mesainin ardından bugün kapanış oturumu gerçekleştirilecek.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 2022 yılına ait bütçe teklifinin maddeleri Genel Kurul'da kabul edildi. Bugün saat 14.00'te kapanış oturumu yapılacak.

Meclis'teki 2,5 aylık bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Komisyon safhasının ardından, Genel Kurul'da 11 gün aralıksız mesai yapıldı.

Bakanlar 2022 yılı bütçelerini savundu. Müzakereler ve soru cevap bölümleri tamamlandı.

Bugün 14.00'te kapanış oturumu var

Son olarak bütçe teklifinin maddeleri 14 saati bulan müzakerelerin sonucunda kabul edildi. Bugün saat 14.00'te bütçenin kapanış oturumu yapılacak.

Kapanış oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Yürütme adına hükümet temsilcileri Genel Kurul salonunda yerini alacak.

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