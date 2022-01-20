Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,14 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 2.056,21 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,49'la turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve bu paralelde para politikalarında sıkılaşma hızına dair kaygıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, artan jeopolitik risklerin de pay piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.090 seviyelerinin direnç, 1.970 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.