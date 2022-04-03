Bolu Dağı Tüneli'nin yarın trafiğe açılması planlanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyolda ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

"Yolun yarın gün içinde trafiğe açılması planlanıyor"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdüğünü belirterek, "Yeni problemlerin yaşanmaması halinde pazartesi gün içinde yolun trafiğe açılması planlanmaktadır. Sabırlarından dolayı sürücülerimize teşekkür ederiz" sözlerini kullandı.

İncelemeler teknik ekip tarafından yapılacak

Heyelanın yaşandığı alanda incelemelerin teknik ekip tarafından yapılacağını aktaran Ümit, şunları kaydetti:

"Mühendis ve operatörlerin verdiği kararlara göre hareket edilecek. Uzmanlar gerekli incelemeleri yapacak ve kararlarını verecekler. 'Yol gelişli gidişli mi olacak?' Gönlümüz istiyor ki bütün şeritler açık olsun. Belki şu anda İstanbul yönüne geçiş verilebilir ama risk devam ettiği için burayı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Kontrol edilebilecek duruma geldikten sonra açılabilir. Şu aşamada gördüğünüz gibi kapalı."

Ümit, havanın ısınmaya başlamasıyla kar erimelerinin arttığına, buna bağlı heyelanların olabileceğine işaret ederek, dikkatli olunmasını istedi.

Toprak yığınları temizlendi

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan meydana gelmişti. Heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizlemişti.

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıkmıştı.

"Ankara-Zonguldak yolu, bu akşam tek yönden gelişli gidişli açılacak"

Dün akşam Ankara-Zonguldak kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapanmasına neden olan Yeniçağa ile Mengen arasındaki heyelana da değinen Vali Ümit, çalışmaların orada da devam ettiğini söyledi.

Ulaşımın Gökçesu beldesinden sağlandığını, burada da ulaşımı D-100'den verdiklerini anlatan Ümit, "Bu akşam tek yönden gelişli gidişli trafiği vereceğiz inşallah. Yollardan birisi geliş gidiş açılacak ama diğer kısmı kapalı kalacak. Bir süre daha kontrol altında tutulacak" bilgisini paylaştı.

Bolu'da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı hızla artmış, eriyen karlar Bolu-Mengen karayolunda heyelana sebep olmuştu. Toprak kayması sebebiyle Bolu-Mengen yolu ulaşıma kapatılmıştı.