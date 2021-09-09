AjansHaber.com.tr Dünya Bir gemi daha Süveyş kanalında karaya oturdu

Bir gemi daha Süveyş kanalında karaya oturdu

Mart ayında Ever Given'in karaya oturmasının ardından, bir gemi daha Süveyş kanalında karaya oturarak deniz trafiğini felç etti.

Ever Given'in mart ayında altı gün boyunca karaya oturmasından sonra Panama bandıralı bir yük gemisi daha Süveyş kanalında karaya oturdu.

Süveyş Kanalı yetkilisi, konteyner gemisinin kanalda mahsur kaldığını ve saatler süren kurtarma çalışmasıyla yeniden yüzdürüldüğü bildirildi.

Port Said'den Süveyş yönüne hareket eden dört gemi kurtarma çalışmaları nedeniyle geçiş yapamadı.

Bu kez korkulan olmadı geminin yeniden yüzdürülmesiyle kanal trafiğe açıldı.

Geminin Sudan’a gittiği bildirildi.

Ever Given'ın kanalda sıkışıp altı günlük bir kurtarma operasyonuna neden olmuş ve 42 milyar sterlinlik dünya ticaretini durdurmuştu.

23 Mart'ta konteyner gemisinin mahsur kalması üzerine başlatılan kurtarma operasyonu, bir kişinin ölümüyle sonuçlanmış, 48 gemiyi alternatif rota bulmaya zorlamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ediyor
Afganistan'da Taliban, geçici hükümetini açıkladı
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
Taliban Sözcüsü Mücahid'ten Türkiye açıklaması
Türkiye ile ulaşımı için istişareye hazırız
Kölelik yanlısı General Lee heykeli yıkılıyor
Holcim Ltd hisseleri yüzde 4’ten fazla düştü