İsrail karıştı! Tel Aviv'de halk sokağa indi

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın önünde hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ile onların destekçileri ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce kişi toplandı.

Savunma Bakanlığının olduğu bölgede toplanan binlerce protestocu, "Refah bekleyebilir, onlar (esirler) beklemez" yazılı pankart açtı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı.

İsrail bayraklarının yanı sıra "Şimdi anlaşma" ve "(Esirlere) Onlara ihanet ettiler" yazılı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için şu ana kadar bir anlaşma yapmayan Tel Aviv yönetimine tepkilerini dillendirdiler.

Haaretz'in haberine göre, burada megafondan konuşan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "esir takası anlaşması yapılırsa hükümeti devirme" tehdidine işaret ederek "Başbakan'ın ya oğlunu geri getirmeyi ya da aşırı sağcı bir hükümeti tercih etmesi gerektiğini" söyledi.

Tel Aviv'in kuzeyine doğru yürümek isteyen göstericiler ve yolu kapatan polisler arasında olaylar çıktı. İsrail polisi gösterilere atlı birlikler ve TOMA ile müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yüzlerce gösterici Netanyahu'nun partisi iktidardaki Likud genel merkezine doğru yürüdü. Bazı göstericiler parti binasına "Bibi (Netanyahu) katil", "Bibi suçlu" yazdı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

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İsrail'de ortalık karıştı!



🔹İsrailliler, Netanyahu hükümetinin görevden alınması için Tel Aviv sokaklarında gösteri yapıyor. İsrail polisi olaya müdahale etmeye çalışıyor. pic.twitter.com/EYViXqWKNo — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 29, 2024