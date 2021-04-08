Beştepe'deki protokol tartışmasının perde arkası ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

AB HEYETİYLE GÖRÜŞME

Arkadaşlarımız teknik düzeyde istişarelerini devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel'le, Sayın Macron'la gerçekleştirdirdiği görüşmeler malumunuz. Görüşmelerde her iki taraf da açık bir şekilde beklentilerini ifade ettiler. Bizim ve AB tarafının yaptığı açıklamalarda bu görülüyor. Biz, AB'den beklentilerimizi dile getirdik, artık somut adımlar atılması gerektiğini söyledik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (AB Başkanlarının Türkiye ziyareti)



🔹"Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" pic.twitter.com/A3CuoIL1at — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 8, 2021

AB ZİYARETİNDE PROTOKOL TARTIŞMASI

Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar da var. Türkiye köklü bir devlettir, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. Bu ziyarette de böyle oldu. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır, nokta. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır.