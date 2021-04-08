Beştepe'deki protokol tartışmasının perde arkası ortaya çıktı
AB heyetinin Türkiye ziyareti sonrası yaşanan protokol tartışmasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır.' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
AB HEYETİYLE GÖRÜŞME
Arkadaşlarımız teknik düzeyde istişarelerini devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel'le, Sayın Macron'la gerçekleştirdirdiği görüşmeler malumunuz. Görüşmelerde her iki taraf da açık bir şekilde beklentilerini ifade ettiler. Bizim ve AB tarafının yaptığı açıklamalarda bu görülüyor. Biz, AB'den beklentilerimizi dile getirdik, artık somut adımlar atılması gerektiğini söyledik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (AB Başkanlarının Türkiye ziyareti)— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 8, 2021
🔹"Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" pic.twitter.com/A3CuoIL1at
AB ZİYARETİNDE PROTOKOL TARTIŞMASI
Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar da var. Türkiye köklü bir devlettir, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. Bu ziyarette de böyle oldu. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır, nokta. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır.
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