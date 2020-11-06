Bayraktar TB2 SİHA, CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Aselsan tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı.

Türkiye’nin milli SİHA’sı Bayraktar TB2, entegrasyon çalışmaları devam eden Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile dün önemli bir teste imza attı.

Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi’nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Lazer hedefleme ile uzak mesafeden vurdu

Bayraktar TB2’den atılan lazer arayıcı başlığa sahip MAM-L, Saroz Körfezi’ndeki Hedef Adası’na yerleştirilen hedefi, CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu.

Test uçuşları kapsamında CATS’in yüksek hızla hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. CATS’in kullanıcı ara yüzünde “Milli Teknoloji Hamlesi” mesajı da yer alıyor.

Aselsan, Baykar ve Roketsan’ın güç birliği

Geçen hafta yapılan test uçuşlarına Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katılmıştı.

Türk savunma sanayiinin önemli firmaları Aselsan, Baykar ve Roketsan’ın güç birliği ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Selçuk Bayraktar: Yine tam isabet

#MilliTeknolojiHamlesi hashtagini kullanarak sosyal medyadan açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yine tam isabet.. Milli S/İHA: Bayraktar TB2, Milli Kamera: ASELSAN CATS, Milli Akıllı Mühimmat: ROKETSAN MAM-L" ifadelerini kullandı.

KANADA'NIN TÜRK SİHA RAHATSIZLIĞI

Türk SİHA'larının Suriye'den sonra Karabağ'da da etkili olmasından rahatsızlık duyan Kanada, skandal bir karara imza atmış, bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.