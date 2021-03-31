Başkan Erdoğan: Ramazan'dan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

" - Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini artırıyor.

- Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ zaferinden dolayı tebrik ediyorum.

- Hep birlikte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürmeliyiz. Temennimiz odur ki en kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım.

- Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıslı Türkleri de hak ettikleri yere getireceğiz.

- 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir.

- (Türk Konseyi) Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum.

- (Türk Konseyi) Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz.