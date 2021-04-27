AjansHaber.com.tr Ekonomi Bankalarda online müşteri kabul dönemi

Bankalarda online müşteri kabul dönemi

Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) uzaktan banka hesabı açılışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs itibarıyla yürürlükte

Yönetmelik ile bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya, www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Vebitcoin'in arka planı ortaya çıktı
İşte devletin kasasına giren rakam
Altın fiyatlarında son durum
Dolar haftaya nasıl başladı?
Altında 'Fed' sakinliği
JP Morgan'dan 'özel müşterilere' Bitcoin fonu
Bitcoin'de yeni gelişme!