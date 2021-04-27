Bankalarda online müşteri kabul dönemi
Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) uzaktan banka hesabı açılışına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Mayıs itibarıyla yürürlükte
Yönetmelik ile bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya, www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabilecek.
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