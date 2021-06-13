Balıkesir'de bir fabrikaya kirlilik cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde denetimler yapılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gübre üretimi yapan bir sanayi tesisinde de kapsamlı inceleme ve denetim gerçekleştirildi.

Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Atıklarıyla denizi kirlettiği iddia edilen tesise daha önce de 96 bin 561 lira idari para cezası verilmişti.

