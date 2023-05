Bakan Kurum: "Tüm mücadelemiz gençlerimiz için"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ”Eser ve fikir dünyasının medeniyeti olan ülkemizi buradaki gençlerimizde Yunus'un diliyle konuşacaklar, Mimar Sinan'ın o becerisi ile eserleriyle çok daha iyilerini, güzellerini yapacaklar.” dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul Üsküdar Belediyesi Sosyal Tesisleri Nevmekan’da Marmara Üniversitesi Kampüs Buluşması programında gençlerle bir araya geldi. Hakkı Alkan moderatörlüğünde gerçekleşen programda, gençlerle sohbet ederek sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, gençleri her zaman önemsediklerini ve fikirlerini, önerilerini aldıklarını belirterek gençlerin geleceği için çalıştıklarının altını çizdi.

“Biz istiyoruz ki; ülkemiz her alanda kendine yetsin, kendi uçağını üretsin, kendi İHA’sını üretsin, SİHA’sını üretsin, otomobilini üretsin, Savunma Sanayi’nde güçlü olsun”

Bakan Kurum, ülkenin her alanda kendine yetebilmesi adına çalıştıklarını ifade ederek, “Bizim 208 tane iklim elçimiz var. Her üniversitemizden bir tane iklim elçimiz var. Burada gençlerimizle birlikte, onların fikirleriyle birlikte bizim 2053'e, hani 2053 dediği zaman bazıları diyorlar ki işte 1453'ten gidiyoruz, 2053 diyoruz. Evet 2053'ün bir manası var, ama bunun dışında biz 50 yıllık, 100 yıllık geleceğe dair planlar ortaya koyduk. Bu çok önemlidir. Yani ülkenin geleceğine dair bu yatırımları yapabilmek, planlamak. Hepiniz üniversitede okuyorsunuz. Meslek dallarınız değişik alanlar. Ama hepinizin meslek dalıyla ilgili bu konu önünüze gelecek ve buna ilişkin de biz istiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin. Kendi uçağını üretsin, kendi İHA’sını üretsin, SİHA’sını üretsin, otomobilini üretsin. Savunma Sanayi’nde güçlü olsun. Bakın bugün enerji krizinden dolayı işte Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünya etkilendi. Avrupa, Amerika, herkes etkilendi. Dolayısıyla kendi alanında enerjide yetebilmek çok önemli. İşte ilk nükleer santralimizin ünitesi açıldı. Sadece o santral ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Şimdi yenilenebilir enerjiye baktığınızda yüzde 50’den fazla kurulu güce sahip bir ülkeyiz. Bu manada Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 12’nci ülkesiyiz. Böyle bir sıralamadayız. Bu önemli bir güç. Her alanda kendine yeten bir ülkeye bekliyorlar. Biz de de onu aslında gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz.” dedi.

“Eser ve fikir dünyasının medeniyeti olan ülkemizi buradaki gençlerimizde Yunus'un diliyle konuşacaklar, Mimar Sinan'ın o becerisi ile eserleriyle çok daha iyilerini, güzellerini yapacaklar”

Bakan Kurum, gençlerin soruları ve gelecek ile ilgili beklentileri karşısında şaşırdıklarını belirterek, “Böyle ecdadımıza baktığında Fatih'in torunları eminiz ki Yunus'un diliyle konuşacaklar ve bizim medeniyetimiz eser medeniyeti. Aynı zamanda baktığınızda Mimar Sinan gibi burada yetişmiş, gerçekten tüm dünyaya eserleriyle birlikte kendini hayran bırakmış mimarlarımız var, bilim insanlarımız var. Yani eser ve fikir dünyasının medeniyeti olan ülkemizi buradaki gençlerimizde Yunus'un diliyle konuşacaklar. Mimar Sinan'ın o becerisi ile eserleriyle çok daha iyilerini, güzellerini yapacaklar. Biz bunu görüyoruz ve çok enteresan soruları, gelecek ile ilgili beklentileri, merakları var. Bunları da görünce aslında şaşırmamak elde değil. Yani gençlerimiz bu manada çok bilinçli, eğitimli, cesaretli. Hani üniversiteden çıkıyorlar ama üniversite sürecinde de bence o bilgiyi, birikimi hepsi kazanıyorlar. Bizden de merak ettikleri bu. Biz de dilimizin döndüğü çerçevede onlara cevap vermeye çalışıyoruz.” açıklamalarını yaptı.

“Biz tarihimize, medeniyetimize her alanda sahip çıkmaya çalışıyoruz, gençlerimize çok daha iyi imkanlar vermeye çalışıyoruz, her ilimizde işte bu güzel kütüphanelerimizi, kıraathanelerimizi yapıyoruz”

Gençlere kendi öğrencilik yıllarını anlatarak, gençlerin şanslı bir dönemde olduklarını ifade eden Bakan Kurum, “Aslında tüm mücadelemizde gençlerimiz için, geleceğimiz için. Onlara işte daha iyi bir gelecek sunabilmek adına bu mücadeleyi veriyoruz. Bu oturduğumuz bu mekân tescilli bir bina. Bundan baksanız herhalde 10 sene önce kimsenin giremediği, dokunamadığı, korunması gereken bir eser olarak duruyordu. Belki restorasyonu bile yapılmıyordu. Şimdi biz tarihimize, medeniyetimize her alanda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlerimize çok daha iyi imkanlar vermeye çalışıyoruz. O yüzden her ilimizde işte bu güzel kütüphanelerimizi, kıraathanelerimizi yapıyoruz. Bu mekanlarda gençlerimiz bir araya geliyor, sohbet ediyor, eğitim alıyor. Burada geleceğe dair adım atıyorlar. Millet bahçelerimizi o yüzden her ilimizde yapıyoruz, sayısını arttırıyoruz. 81 ilde bir hedefle yola çıktık, 81 milyon metrekare dedik ve şu an 73 milyon metrekareye ulaştık. Niçin yapıyoruz bunu? İklim değişikliği ile mücadele için yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız anneleriyle, babalarıyla o alanlarda vakit geçirsinler, spor yapsınlar, yürüyüş yapsınlar. Buradaki kıraathanelerde, kütüphanelerde ders çalışsınlar. O mekanlar emin olun biz gençliğimizde bir tane kütüphane vardı şehrimizde. O kütüphaneye giderdik, o da işte sırayla bir kart alırdınız, bir yer varsa giderdiniz, orada ders çalışabiliyorsanız çalışırdınız o yoğunluğun içinde. Evinizdeki imkânlar kısıtlıydı. Yani bizim evimiz 2 oda, bir salona bakıyordu. Sobalı evler olduğu için, o soba ortaya konur ki yansın, ev ısınsın. Şimdi orada ders çalışabilmen için eve misafirin gelmemesi lazım. Başka çocuk olmaması lazım. Öyle bir imkan yoktu, o yüzden kütüphaneye gitmeye çalışırdık. Emin olun bu imkanlar yoktu. Bunları yaptık, ama yeterli mi? değil. Ama bir uğraş var, bir mücadele var.“ diye konuştu.

“Kaynaklarımız sonsuz değil, emin olun bu giydiğimiz kıyafetleri üretebilmek için milyonlarca litre sular harcanıyor”

Bakan Kurum, gençlerle çocukluğuyla ilgili anısını paylaşarak, “Yani biz de bazen diyoruz ki işte çocuğuma; benim hiç unutmuyorum babam bana bir tane basketbol topu almıştı doğum günümde, ben onunla uyudum, birkaç gün uyudum. İlk spor ayakkabımı aldığında giyemedim, kıyamadım. Birkaç gün onunla beraber yattım. Şimdi bunu biz çocuklarımıza söylediğimiz zaman ters cevaplar alıyoruz. Yani ne yapalım? İşte bir tane top aldığına uyumadıysan veya işte ayakkabı aldın, tamam. Ama o gün öyleydi, bugün başka. Evet bugün başka. Ama kıymetini de bilmek lazım değerli arkadaşlar. Yani kaynaklarımız sonsuz değil. Emin olun bu giydiğimiz kıyafetleri üretebilmek için milyonlarca litre sular harcanıyor. Doğaya tahribat keza aynı şekilde. Kıymetini bilmek lazım. Olanı da görebilmek lazım. Yani siz teknolojiyi en iyi takip edenlersiniz. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Uygulamalarıyla, sosyal medyasıyla bir 20 yılın, 25 yılın öncesine bir bakın. Nereden nereye gelmiş bu ülke. O yüzden hani bu mücadeleyi de görebilmek önemli.” ifadelerine yer verdi.

“Her şeyi kusursuz yaptık diyemeyiz, böyle bir şey yok zaten ama elinden geleni yaptı, yaptık, her zorlukta milletimizin yanındaydık”

Bakan Kurum, dün İstanbul’da gerçekleşen “Büyük İstanbul Mitingi”nin coşkusuna değinerek “Yüzyılın mitingini gerçekleştirdik. Herkes oradaydı. Gençlerimiz oradaydı, annelerimiz, ablalarımız, abilerimiz, 7’den 70’e tüm İstanbul oradaydı ve büyük bir coşkuyla Yüzyılın mitingini gerçekleştirdik. Burada milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı kucakladı. Çünkü şöyle bir durum var; 21 yıldır bu ülke ülkemizin şehirleri, gençleri, kadınları Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet. O da emaneti aldı ve şunu net söyleyebilirim ki ekibiyle kişiler değişti, geldi işte belediye başkanıydı, ondan sonra başka iş yaptığı, yapamadı ama 21 yıldır tüm ekibiyle birlikte bu ülke için bir hayal kuruldu ve bu hayat teker teker gerçekleştirilebilmek için elinden geleni yaptı. Her şeyi kusursuz yaptık diyemeyiz. Böyle bir şey yok zaten. Ama elinden geleni yaptı, yaptık. Her zorlukta milletimizin yanındaydık ve 21 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımız bu emaneti en güzel şekilde liyakatli kadrolarla ve eğitimden sağlığa, sanattan spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Şimdi dün 7 Mayıs'ta büyük İstanbul mitinginde biz işte gençlerimiz, kadınlarımız, gelecek neslimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 21 yıllık emanette ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye olabilmesi için yeni bir 5 yıllık sürece ilişkin emanetini verdiler, desteklerini verdiler. Nasıl biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiysek, şimdi de milletimiz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimiz, gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza o desteği verdiler, coşkuyu verdiler.“ dedi.

“Bizim yaptığımız işleri durdurmaktan öteye geçememişler, biz çocuklarımız için dikey bahçeler yaptık, söktüler, yeşil alan dediler, hani nerede bu yeşil alanlar”

Bakan Kurum, gençlerin sorularını yanıtlayarak, “Yani burada önemli bir şey var. Niye ehliyetsizlik kazanacak, niye kaybedecek, niye liyakatsizlik kaybedecek? Çünkü yani bakıyorsunuz seçim meydanlarında gençler için, vatandaşlarımız için sözler veriliyor. Bir genç yani burada bir şey dinliyorsa eğer, yapılıp yapılmadığını veya bu işte samimiyetin olup olmadığını kontrol eder. Buna inanıyorsa eğer destek vermeli. Yani hani boş vaatlere, tutulamayacak hayallere gönül vermeye gerek yok. Çünkü gerçek var. Yani elle tutacaksınız. Şimdi bundan dört yıl önceki yerel seçimlerde bugünkü muhalefet partisi birçok vaat verdi, söz verdi. Ama bu sözlerin bugün görüyoruz ki hiçbiri tutulmamış. Bizim yaptığımız işleri durdurmaktan öteye geçememişler. Biz çocuklarımız için dikey bahçeler yaptık, söktüler. Yeşil alan dediler, hani nerede bu yeşil alanlar. Bakın ben göğsümü gere gere söylüyorum. 73 milyon metrekare kazandırdık. En büyüğünü İstanbul Atatürk Havalimanı’na kazandırdık. Bu projeye ilişkin geçen yıl o sözde çevreciler var ya. Hepsi bir araya geldiler malum odaklarla birlikte. Dediler ki burayı ranta açacaksınız. Buralara binalar dikeceksiniz, parsel parsel buraları satacaksınız. Hani niye satmadık? Nerede o binalar. Orada ne var? 145 bin 300 ağaç var, fidan var, çiçek var. Beceriksizler kaybedecek. Neden kaybedecek? Bu millet geleceği ile ilgili bir hayal kurmuş. Bu hayalin gerçekleşmesini bekliyor. O yüzden diyoruz eser diyoruz, eser siyaseti kazanacak diyoruz, milletimiz kazanacak, gençlerimiz kazanacak. Ne diyoruz biz? Gençliğin yüzyılı olacak, sürdürülebilirliğin yüzyılı olacak. Bunu gençlerimizle birlikte yapacağız. Dün tüm İstanbullu kardeşlerimiz de bunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde düzenlenen miting de göstermiştir. O yüzden gerçekler kazanacak, hayaller değil.” şeklinde konuştu.

“İstanbul'a bakıyorsunuz, İstanbul’un Belediye Başkanı İstanbul dışında her şeyle ilgileniyor, Olur mu? Ne olacak bu İstanbul'un geleceği”

Bakan Kurum, her durumda milletin yanında olduklarını belirterek, “Çünkü biliyorlar ki devletleri, Sayın Cumhurbaşkanımız hep yanlarında. Elinden geleni yapıyor eksik olabilir mi olabilir. Ama elinden geleni yapıyor. Biz afet olduğu zaman hiçbir zaman tatile çıkmadık. Yani afette sen milletin yanında olacaksın. Şimdi İstanbul'a bakıyorsunuz, İstanbul’un Belediye Başkanı İstanbul dışında her şeyle ilgileniyor. Olur mu? Ne olacak bu İstanbul'un geleceği? Ne olacak buradaki gençler? Hani bunların sorunlarıyla kim uğraşacak? Öyle bir şey olabilir mi? Ya sen ileride o ne olursun bu ne olursun. Boş ver onu, sen önüne bak. Önündeki işi yap. Allah neyi nasip ederse onu olursun. Ama bu anlayıştan uzak bir siyasetle karşı karşıyayız. Şimdi sırtını teröre, terör örgütlerine dayayanlar var. Bakın masanın sesi Kandil’den geliyor değerli arkadaşlar. Biz ne için mücadele ettik. Niçin şehitler verdik, niçin gazilerimiz var. Bu ülke için. Bu ülkedeki bir santimetrekare vatan toprağı için yaptık. Şimdi sen yemeyeceksin içmeyeceksin, onlara işte Bakanlık vereceksin, onlara vaatler vereceksin. Olabilir mi böyle bir şey? Biz kimi ayırdık? Kimseye ayırmadık, ötekileştirmedik. Kürt kardeşlerimiz bizim bu 21 yıllık sürecimizde en önemli haklara sahip oldular. Bunu yapan AK Parti’dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bakıyorsunuz neyin mücadelesini veriyorlar, anlamak mümkün değil.” dedi.

“Biz şöyle istiyoruz; 81 ilde yaşayan kardeşlerimiz aynı haklara eşit haklara sahip olsun”

Bakan Kurum, 81 ilde yaşayan herkesin aynı imkana kavuşması için çalıştıklarını vurgulayarak, “Biz şöyle istiyoruz; 81 il 81 ilde yaşayan kardeşlerimiz aynı haklara eşit haklara sahip olsun. Herkes kendi ilinde üniversite olsun. Bizim zamanımız da en iyi üniversite Ankara İstanbul’du. Hatta yani birçok meslek dalı da bunu bu illerin dışında yoktu biraz da İzmir'de vardı. Şimdi her ilde gencimiz kendi ailesini yanında kendi mutlu hissettiği yerde okuyabiliyor. O yüzden tüm illerde eşit haklar olsun. Yeşil alanlar olsun millet bahçeleri olsun, kütüphaneler, bilim merkezleri olsun bu anlayışla çalışıyoruz ve 81 ilimizde emin olun bilim merkezi olacak, gençlik merkezi olacak, millet bahçesi olacak o millet bahçesinde atölyeler, robotik deneylerin yapılacağı alanlar olacak, o millet bahçeleri içinde yürüyüş yollarında bisiklet yollarıyla kütüphaneleriyle her türlü sosyal imkan olacak.” dedi.

“Önümüzdeki süreçte bunun yine birinci etabını yaptığımız projenin ikinci etabını yapıp gençlerimize de kontenjanımızı ayırabileceğimiz maksimum seviyede ayıracağız”

Bakan Kurum, gençlerin kolaylıkla ev alabilmeleri için çalıştıklarının altını çizerek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasına en büyük kontenjanı gençlere ayırdık. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. Bu projeyle birlikte evini alacak, hayatına işte eviyle birlikte başlayacak. Bu, bu manada önemli. Önümüzdeki süreçte bunun yine birinci etabını yaptığımız projenin ikinci etabını yapıp gençlerimize de kontenjanımızı ayırabileceğimiz maksimum seviyede ayıracağız. Bunun sebebi şu. Biz bugüne kadar hani birilerinin hayal sattığı yerde biz 1 milyon 200 bin sosyal konut ürettik. Türkiye'de 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Şimdi İstanbul'da Yüzyılın dönüşümü diyoruz. Cumhuriyet tarihinin emin olun bugüne kadar atılmış en önemli seyircilik adımını İstanbul'da atıyoruz. ‘Yarısı Bizden’ diyoruz, devletimizden diyoruz. Bu kampanyamıza da ciddi ilgi var. İstanbul’umuzu dirençli hale getireceğiz.” diye konuştu.