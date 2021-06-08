Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, büyük deniz temizliği seferberliğinin başladığı Caddebostan Sahili'nde açıklamalar yaptı. Çok önemli bir süreci yöneteceklerinin altını çizen Bakan Kurum, 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edeceklerini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün hakikaten bizler için çok özel bir amaç için dünyanın eşsiz harikalarından Marmara Denizi için İstanbul'dayız. Doğa zenginliklerine ev sahipliği yapan dünyanın en genç, en özgün Marmara'mızın kıyısındayız.

Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimizde 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaja karşı birlik olmak için buradayız. Sanatçılarımız, sporcularımız, hocalarımız, bilim insanlarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, belediyelerimiz burada. Marmara bütün dünyanın gözbebeği. Türkiye'nin kalbi burada."

Çevre ve Şehircilik bakanı @murat_kurum , Caddebostan Sahili'nde düzenlenen Müsilaj Temizliği Seferberliği Programında konuşuyor. #MarmaraHepimizinhttps://t.co/HDbdxXuGGY — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 8, 2021

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜRECİ YÖNETECEĞİZ"

"Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz. Balıklarımızı, deniz canlılarımızı tehdit eden müsilajı ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Çok önemli bir süreci yöneteceğiz.

Değişimlerin başında 90'ların başından itibaren tüm dünyayı tehdit eden küresel iklim değişikliği geliyor. Bakanlığımız da iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek adına eylemlerini açıkladı. Projelerimizi hayata geçiriyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

"Bize düşen mesuliyet açık ve nettir. 200 yıldır maalesef biz insanlık olarak doğadan aldığımız borcu doğamıza geri ödemek zorundayız. Çevre yatırımlarımızla, yeşil projelerimizle çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız."

"SORUNU İLK ANDAN İTİBAREN TİTİZLİKLE TAKİP ETTİK"

"Marmara Denizimizi inşallah en hızlı şekilde temizleyecek, en duru haline hep birlikte kavuşturacağız. Sorunun çıktığı ilk andan itibaren süreci titizlikle takip ettik."

"BİLİM KURULUMUZU BU HAFTA OLUŞTURACAĞIZ"

"22 maddeden oluşan eylem planımızı da hep birlikte imzalamak suretiyle milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin dün de genelgemizi Marmara'daki 7 ilimize gönderdik. Bilim Kurulumuzu da inşallah bu hafta oluşturacağız.

Bu süreci illerde valiler ve belediyelerimizle birlikte STK'larla, sanatçılarla, vatandaşlarla ortak bir akılla yöneteceğiz. Stratejik eylem planı hazırlayacağız, aslında hazırlandı, belediyelerin görüşüne sunacağız. İllerde valiliklerin koordinasyonunda süreci yöneteceğiz. Marmara denizini koruma alanı ilan edeceğiz. Tarım ve sanayiden oluşan kirliliği durduracağız.

Balıkçılarımıza bu konuda her türlü destek verilecek müsilajdan etkilenen balıkçılara.

Kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek. Marmara'daki hayalet ağların toplanma sürecini başlatacağız. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız. Bugün 15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz."