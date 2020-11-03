Minik Ayda'nın annesinden acı haber

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşıldı. Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin’e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda’nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı. Kötü haber, enkaz alanında büyük üzüntüye sebep oldu.

Bu arada, anne Fidan Gezgin’in mağaza müdürü olarak görev yaptığı, depremden 10 dakika önce kızı Ayda ile birlikte parktan eve döndükleri öğrenildi.

Kurtarma ekibi, "Kimse var mı?" diye sorduk, "İyiyiz" dedi ve bize adını söyledi." dedi

Kurtarma ekibinde bir görevli yaptığı açıklamada, "Önce çığlığını duydum, ismini söyledi. "Ben iyiyim" dedi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.

BABAM NEREDE?

Çığlık sesi duyunca iş makinalarını durdurduk. Tamamen sessizlik sağladık. "İyiysen elini salla" dedik. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesinin yanında bulundu Ayla." Ayla'nin ilk sözü "Babam nerede?" oldu.

İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin çalışmaları yakından takip etti.