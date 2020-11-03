Türkiye 91 saat sonra gelen mucizeye ağladı

İzmir'de 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı. Ayda bebeğin enkaz altından çıkartılırken gülümsemesi dikkat çekti.

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda bebek, 91'inci saatte canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ayda bebeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren minik Ayda'yı canlı olarak enkaz altından çıkarmaya çalışıyordu. Serum ve termal battaniye gönderilen alandan saatler sonra çıkarılan Ayda, gerekli önlemler alınarak hastaneye götürüldü. Minik kızın sedye ile ambulansa taşındığı anlardaki sakin olması ve gülümsemesi dikkat çekti.

İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nda devam eden arama kurtarma çalışmalarında umutlar yeniden yeşerdi.

4 yaşındaki minik Ayla, 91 saatin sonunda sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

YARDIM ELİNE TUTUNDU

Ayla bebek yardıma gelerek kendisini kurtaran personelin elini ise sımsıkı tuttu.

Ortaya çıkan görüntüler yürek burktu.