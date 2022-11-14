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Asgari ücrette ilk tarih belli oldu!

Asgari ücrette ilk toplantıya günler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak

Milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda açıklanacak asgari ücret rakamına çevrildi.

6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu'nun ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak.

Komisyon, aralık ayı boyunca 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak. İşçi ve işveren kesiminin bir araya geleceği toplantıların ardından yeni asgar ücret belirlenecek.

Siyaset gündeminde yeni asgari ücretin 7.550 TL olacağı konuşuluyor

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