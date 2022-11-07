Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
2023 asgari ücret rakamı herkes tarafından merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın gözü yılbaşında açıklanacak asgari ücret rakamına çevrildi. İşte siyaset kulislerinde konuşulan asgari ücret rakamı.
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrette.
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Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, asgari ücrete enflasyon oranının üstünde artış yapılacağı ifade ediliyor.
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Peki asgari ücret ne kadar olacak?
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İşte siyaset kulislerinde asgari ücretle ilgili en çok konuşulan o rakam!
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