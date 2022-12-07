Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı | AjansHaber Soruyor!
AjansHaber olarak merakla beklenen 2023 asgari ücret zammının ne kadar olması gerektiğini vatandaşlara sorduk.
Asgari ücretin tespiti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.
AjansHaber olarak merakla beklenen 2023 Asgari Ücret zammının ne kadar olması gerektiğini vatandaşlara sorduk.
Muhabir: Melissa TOZAN
Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM
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