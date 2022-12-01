Asgari ücret maratonu başlıyor
Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK- İŞ ve TİSK Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için bugün bir araya gelecek.
Bakan Bilgin, TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek
2023 Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim bugün belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek.
Aralıkta belli olacak
Asgari Ücret Komisyonu, 2023 asgari ücret zammını belirlemek üzere çalışmalarına başlıyor. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Buna göre; Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
Asgari ücret nasıl belirlenecek?
2023 Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.