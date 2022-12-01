Asgari ücret maratonu başlıyor

Bakan Bilgin, TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek

2023 Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim bugün belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek.