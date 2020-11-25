Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 465,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 464 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, cumhuriyet altını da 3.101 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından, şu dakikalarda 1.814 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki belirsizliklerinin azalmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.