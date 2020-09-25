Altın fiyatlarında son durum

Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği T.C. Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Eylül 2018'den sonra ilk kez politika faizinde artırıma gidilirken, faizler 8,25'ten 10,25'e yükseldi. Faiz kararı altın fiyatları ve döviz kurlarını da etkiledi. Son dönemde tarihi rekorlar kıran dolar ve euro düşüşe geçerken, döviz kurlarındaki düşüş, son günlerde azalıştaki altın fiyatlarında da düşüşü hızlandırdı.

Altının ons fiyatı haftaya 1955 dolar seviyelerinden başlarken, dünyada dolar endeksindeki güçlenmenin ardından azalışa geçti ve bugün ons altın fiyatları 1866 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Ons fiyatındaki kayıp son dönemde düşüş eğilimindeki altın fiyatlarını da etkiledi. Faiz kararının etkisiyle dolar kurunun düşümesiyle birlikte gram altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Gram altın bugün 458 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatlarının yanı sıra çeyrek altın 750 lira, yarım altın 1500 lira, cumhuriyet altını 3090 lira, tam altın ise 2992 lira seviyelerinden satılıyor.

İşte 25 Eylül altın fiyatları:

Gram altın: 458,21

Çeyrek altın: 750,49

Yarım altın: 1.500,98

Cumhuriyet altını: 3.090,00

Gremse altın: 7.504,90

Ata altın: 3.102,94

Beşli altın: 15.147,50

İkibuçuk altın: 7.454,40

Tam altın: 2.992,78

14 ayar bilezik/gram: 261,64

18 ayar bilezik/gram: 335,08

22 ayar bilezik/gram: 418,62

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 443 bin lira, en yüksek 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 456 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 507 bin 855,52 lira, işlem miktarı ise 6.372,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 916 milyon 590 bin 61,02 lira oldu.

En çok altın işlemi gerçekleştiren kurumlar

Altın borsasında 24 Eylül'de en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.