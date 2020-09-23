Altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada ekonomi gündemini takip edenler ise özellikle yaşanan hareketliliğinde etkisiyle birlikte “23 Eylül altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel rakamlar…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 23 Eylül Çarşamba gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 08.30’da kaydedilen verilere göre gram altın fiyatları 465 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi 23 Eylül Çarşamba gününe de aşağı yönlü seyirle başladı. Bigpara.com’da saat 08.30’da kaydedilen verilere göre 756 lira alış ve 765 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altın (ONS)

1.886,95

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1.887,43

Cumhuriyet Altını

3.016,70

3.045,20

Yarım Altın

1.508,50

1.528,60