Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, cumhuriyet altını da 3.119 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 467 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, cumhuriyet altını da 3.119 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.944 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanmasının altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.