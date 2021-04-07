Almanlar açıkladı: Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Andreas Mihm imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin otomobil macerasından bahsedildi.

Cemal Gürsel'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin başarıya ulaşmadığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu macerayı Cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaştırmak istediği belirtildi.

Arabanın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağını aktaran FAZ, "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

TOGG NEDİR?

Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) oluşturdu. TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.

YERİ OTOMOBİL TOGG NEREDE ÜRETİLECEK?

TOGG'un aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada, 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor. TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE OALCAK?

TOGG'un açıklamalarına göre; yerli otomobilin fiyatı henüz belirlenmedi ancak fiyat makul bir düzeyde tutulacak ve tahminlere göre diğer markalara ait C sınıfı elektrikli araçların fiyatlarına paralel olacak. Ayrıca TOGG yerli otomobilin yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde de rekabetçi olacağı düşünülüyor.