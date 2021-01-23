Alman devi Karcher, Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyor

Temizlik makineleri, ekipman ve aksesuarları konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yer alan sanayi devi Karcher, Türkiye’de yatırımı gündemine aldı. 2015 yılında fabrika kurmak üzere harekete geçen ancak son anda Romanya’ya kaçan yatırım, yeniden planlar arasına dahil edildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, “Türkiye bir üretim ülkesi. İşçilik ve lojistik açıdan yatırım için cazip olanaklara sahip. Türkiye’de üretime geçme konusunda istekliyiz, bu sayede pazarda güçlenmek istiyoruz. Global CEO’muz pandemi koşulları ortadan kalkar kalkmaz Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni ziyaret edecek” dedi.

70 ülkede 110 şirket ve 13 binin üstünde çalışana sahip olan Karcher, dünya çapında 19 üretim tesisi, 5 lojistik merkezi bulunuyor. 50 bin servis noktası, 40 bin distribütörü ile faaliyet gösteren temizlik teknolojileri devi Türkiye’de beş yıl içinde yüzde 250 oranında bir büyüme planlıyor.

Tüm dünyada başta buharlı ve basınçlı süpürge olmak üzere hem profesyonel hem de konutların kullanımına uygun temizlik teknolojileri üreten Karcher’ın Türkiye operasyonu, pandemide en başarılı ülkelerden biri oldu.