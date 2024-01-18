AK Parti'nin tüm illerdeki adayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı töreninde konuşuyor.En merak edilen şehirler ise Ankara ve İzmir'di. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum.

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanını ve il adaylarını açıklıyoruz. Kendilerine şehirlerimizde verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız. Adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız.

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA

30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm enerjimizi seçim kampanyamıza yöneltmektir.

Bundan 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Belediyelerdeki başarılaryıla iktidara yürüyen bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak zorundayız.

Sandıkta bize verilen her oyun vebalini, yaptığımız görevlerde üzerimizde hissederek aşkla, kararlılıkla çalışarak farkımızı ortaya koyacağız.

"YAMUĞU OLANIN YERİ AK PARTİ DEĞİL"

Biz yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, alnımızdaki terle milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Milletimize karşı en küçük yamuğu olanın yeri AK Parti değildir.

Kuruluş aşamasında adını Erdemliler Hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyiz. Bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır, hükümete 21 yıldır bu şekilde çalıştık.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla bu şekilde kazandık. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçiminde belediyeleri yönetme sorumluluğunu üstleneceğiz.

"BEDEL ÖDETMEYE ÇALIŞTILAR"

Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp, Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Bu tarihi süreçte ülke olarak yine zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yanda 10 yılı aşkın süredir kaos çıkararak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin tuzakları sürüyor. Gezi'yle sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler, ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün darbe girişimiyle ülkeyi teslim almak istediler. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Bölgemizin başına musallat edilen DEAŞ projesini ülkemize yönlendirerek sınırlarımızı tacize kalkıştılar. Farklı isimler vererek destekledikleri bölücü örgüte sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmak istediler. Bu projeyi bozduğumuzda bedel ödetmeye çalıştılar.

Geçtiğimiz günlerde birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda ayağımıza takılan yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Bizi korkutacaklarını, sindireceklerini, yıldıracaklarını sanıyorlar. Bunlar ne Türk milletini ne onun bir evladı olarak bizi tanıyor.

Bize asla geri adım attıramayacaklar. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyecekler. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklar. Türkiye'nin artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını onlar da öğrenecek. Bir asır önce olduğu gibi yine öğreteceğiz.

"ÖZGÜR EFENDİ CHP'NİN TABUTUNA ÇİVİ ÇAKTI"

Bir tarata emparyalistler bir yanda bunların piyonluğunu yapan beşinci kol unsurları var. Türkiye karşıtları siyasetten medyaya geniş bir yelpazede devşirdikleri bu beşinci kolu adeta parmaklarında oynatıyor. Kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız. Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP mevcut yönetim altında maalesef emparyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda. CHP'nin bölücü terör örgütünden çıkamadığı için DEM'lilerle yaptığı işbirliği bunun son sahnesidir. Bunların işbirliği gizli saklı devam ediyordu. Artık bunu iyice faş ettiler.

Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna bölücülerle işbirliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Bu iki parti ülke ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa birlikte karşı çıkıyor.

Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun parçadırı. Ülkenin bekasını, milletin geleceğini hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar belki eski Türkiye'de işe yarıyordu ama buna karnımız tok. Bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.

Bizim 85 milyona sözümüz var. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak hiç kimsenin kendisini öteki hissetmesine izin vermeyeceğiz. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sarılacağız. Parlamentoda birisi Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası', 'paçavra' demez. O sizin cibiliyetinizde var.

"SANDIKLARI PATLATARAK ÇIKACAĞIZ"

Partimizin kuruluşundan bu yana yerel seçim, halkoylaması ve genel seçimle 17 defa sandıkta milletimizin terazisine çıktık. Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını tek tek vermeye çalıştık. Biz asla milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık. Milletimizle birlikte olduk. Seçim dönemleri bizim için sadece milletimizle gönül bağımızı kuvvetlendirdiğimiz, ahdimizi yenilediğimiz özel dönemlerdir. Seçim kampanyası dönemlerinde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla ruberu iletişim kurduk. Yani belediye başkanlarımız, adaylar, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kapı dolaşıp, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak sandıklardan çıkacağız.

Hiç kimseyi ayırmadan toplumumuzun tüm kesimlerini bağrımıza bastık. Siyaseti laf ebeliği olarak görenlerin karşısına icraatla, vizyonla çıktık. Şimdi 18'nci kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı içindeyiz. 31 Mart seçimlerine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu şekilde hazırlanıyoruz. Her işimizi milletimizle istişare içinde yürütüyoruz. Milletimiz neyi uygun gördüyle onu yapmanın derdindeyiz.

Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise önce seçimi gönüllerde kazanmaktır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim gönüller yaptığımız fetihlerin tescili olduk. En fazla biz çalıştık, en çok biz emek verdik. Vatandaşa oy yoksa hizmet de yok diyen edepsizlerden olmadık. Kibri, böbürlenmeyi yanımıza yaklaştırmadık. Bize kibir yakışmaz. Biz tevazu ehliyiz.

Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyeti gibi değil, vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Hiç kimse hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak MHP adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı şevk ve azimle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım olmayacak.

Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, yorulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. Yeter ki biz işimizi hakkıyla yapalım. Gerisi Rabbimizin yardımıyla gelecektir.

ADAYLAR AÇIKLANIYOR

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Enver Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdulahat Arvas

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

İzmir: Hamza Dağ

Ankara: Turgut Altınok

Devamı geliyor..