Ajda Pekkan'dan sokak köpeği çıkışı!

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren “Hayvanları Koruma Kanunu” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Meclis'in gündemine gelecek.

Türkiye'de ilk olarak Ajans Haber'in kamuoyuna duyurduğu düzenlemenin yankıları ise sürüyor.

Uyutma seçeneğinin de masada olacağı yeni düzenleme hakkındaki tartışmalara Süperstar Ajda Pekkan da katıldı.

Antalya'da dinleyicileriyle buluşan Pekkan, şarkı arasında hayvansever bir sanatçı olduğunu belirterek, Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar." dedi.

Kendisini "radikal bir tip" olarak nitelendiren Pekkan, "Tabi ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman" dedi.