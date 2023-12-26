Ajans Haber yazdı, İşbir Yönetimi gereğini yaptı!

İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, şehit ailesinin tepkisi üzerine CHP'nin çelengini kaldıran bir vatandaş hakkında "it" ifadesini kullanmıştı.

Gürsoy'un skandal sözlerini manşete taşıyan Ajans Haber'in haberinin ardından sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu, Gürsoy'un şirketle ilişiğini kesti.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İşbir Sentetik Dokuma A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olan Bülent Gürsoy’un dün akşam KAP’ta yapılan açıklama ile birlikte şirketimizle olan ilişkisinin kesildiğini kamuoyuna duyururuz."

İşbir Sentetik Dokuma A.Ş yetkilileri gelişmeyi Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven'e bildirdi.