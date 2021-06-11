Ağrı’ya altın yatırım: 160 milyon dolarlık tesisin temeli atıldı

160 milyon dolara mal olacak ve yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği tesiste 5 yılda 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş (1.5 milyar dolar) ekonomiye kazandırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Son 20 yılda 382 ton altın ürettik” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, 3 ay önce müjdesini verdiği Ağrı’daki altın ve gümüş rezevlerini işleteceği tesisin temelini attı. Ağrı Diyadin'e bağlı Mollakara Köyü’nde 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervin ekonomiye kazandırılması için yatırıma başlandı. İşleme tesisinin de yer alacağı Mollakara’da, ilk altın dökümünün 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

1.5 MİLYAR LİRALIK TESİS KURULUYOR

Şirket, bu sahadaki madenin geliştirilmesi ve işleme tesisi için toplam 1,5 milyar lira yatırım yapacak. İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane’deki beş altın madeninde aktif üretim yapan Koza Altın, Ağrı’da temelini attığı tesisle birlikte üretim noktasının sayısını 6’ya çıkaracak. Koza Altın, 2019 yılında Türkiye’deki toplam 38 ton altın üretiminin 11 tonunu, 2020 yılında ise 42 ton altın üretiminin 8 tonunu karşıladı.

Temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Koza Altın Genel Müdürü İsmet Demir katıldı. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası katılımcıların butona basmasıyla temele ilk harç döküldü.

2 BİN 300 KİŞİLİK İSTİHDAM İMKANI

Koza Altın, Turkiye genelinde sahip olduğu toplam 240 ruhsat ile 8,5 milyon ons (yaklaşık 264 ton) altın kaynağını elinde bulunduruyor. Bu kaynağın 2,5 milyon onsu (65 tonu) üretilebilir rezerv özelliğine sahip. 2 bin 889 kişi istihdam eden şirket, Ağrı’da gerçekleşecek yatırımla 500’ü direkt olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş imkanı sağlayacak.

VAN’DAKİ MADEN DE AĞRI’DA İŞLENECEK

Ağrı Diyadin’deki Mollakara maden sahasında şimdiye kadar 197 adet sondaj yapıldı. Şirket, Ağrı’daki tesisi kurduğu ruhsat alanında 125 sondaj daha yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Mollakara’daki işleme tesisi, Koza Altın’ın civar illerdeki sahalardan çıkaracağı altın ve gümüşün işlendiği merkez bir tesis işlevi görecek. Özellikle Van’daki 16 ayrı maden sahasinda Koza Altın’ın 210 tane sondaj basvurusu bulunuyor. Van’daki potansiyel ile birlikte şirket, Ağrı Mollakara tesisinin işletme ömrünü 15-20 yıla çıkarılmayı hedefliyor.

YILDA 3,5 TON ALTIN ÜRETECEK

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Mollakara tesislerinde 2023’ten itibaren 3 ila 3,5 ton arası altın üretiminin planlandığını dile getirdi. Toprağın altında yatan zenginliklerin öncelikle Ağrı halkına sonra da bütün vatandaşlara refah sağlayacağını vurgulayan Gülal, tesisle alakalı şu bilgileri verdi: "700 metrekarelik alanda yükselecek idari binalarımızla işletmeye alacağımız tesisimizde, Kayseri Himmetdede tesisimizde olduğu gibi 'Yığın Liçi' metoduyla üretim yapacağız. Ruhsat alanımızda 125 sondaj noktası ile birlikte Ağrı ve Van’daki 16 ruhsat alanında 210 nokta için de izinlerin gelmesiyle çalışmalara başlayacağız."

YILLIK ÜRETİMDE HEDEF 100 TON

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bizim tek gayemiz sanayimizin ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan karşılamaktır” dedi. Geçen yıl Türkiye’de 42 ton altın üretildiği bilgisini veren Dönmez, “2001’de altın üretimine ilk defa başladığımızda yıllık üretimimiz sadece 1,4 tondu. Son 20 yılda toplamda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde üretim hedefimizse inşallah yıllık 100 tona ulaşmak” ifadelerini kullandı.

REZERVİN DEĞERİ 1,2 MİLYAR DOLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara’da tespit edilen 20 ton altının 1,2 milyar dolar, 3.5 ton gümüşün 2.8 milyon dolar piyasa değerine sahip olduğunu söyledi. Bulunan rezervin 0.92’lik tenör değeri ile Türkiye’deki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip olduğunu anlatan Varank, şöyle devam etti: “Hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan da arama çalışmaları hala devam ediyor. Rezerv olarak daha büyük bir potansiyel söz konusu. Şirketin Kayseri, İzmir, Gümüşhane ve Eskişehir’deki madencilik yatırımları için toplam 8 teşvik belgesi düzenledik. Başvuru gelmesi halinde burası için de teşvik belgesi düzenlenecek.”

AĞRI AĞRI OLALI BÖYLE YATIRIM GÖRMEDİ

Temel atma töreninde konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tesislerin güvenliği için TMSF Başkanı'na güvence verdiğini söyledi. Sayan ‘’Merak etmeyin elime Keleş'i alır ben beklerim dedim. Biz Sayın Erdoğan’in sınırdaki S-400’leriyiz. Bu bölgeyi Nişantaşı’nda oturanlar bilmeyebilir. Ağrı Ağrı olalı böyle tören görmedi. Boşu boşuna yokluk çekmişiz. 3 yıldır sadece 1 kişi dağa çıktı. O da yarı yolda yakalandı. Eskiden sınırlar vızır vızırdı’’ dedi.